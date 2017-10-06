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في طريقها لقضاء"الويك إند".. تفاصيل مصرع داليا التوني في حادث سيارة

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مصراوي Masrawy

في طريقها لقضاء"الويك إند".. تفاصيل مصرع داليا التوني في حادث سيارة

11:34 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

الفنانة داليا التوني

السويس - حسام الدين أحمد

لقيت الفنانة داليا التوني مصرعها في حادث انقلاب السيارة الملاكي التي كانت تستقلها بطريق "السويس – القاهرة"، كما أصيبت صديقتها في الحادث، وتم نقلها لمستشفى السويس العام، والمتوفية لمشرحة السويس وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد جاد تلقى إخطارًا فجر اليوم الجمعة، من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وتبين أن سبب وقع بالقرب من منطقة الجفرة، وأظهرت المعاينة المبدأية أن الحادث وقع لانحراف عجلة القيادة في يد قائد السيارة، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع داليا أحمد إسماعيل التوني 26 سنة، وشهرتها "داليا التوني" ممثلة، وإصابة صديقة لها.

هرعت سيارتان إسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابتين للمستشفى إلا أن الممثلة توفيت قبل وصولها، وتم نقل المصابة الأخرى للعناية المركزة.

وتبين أن الممثلة كانت في طريقها لمحافظة السويس، لقضاء عطلة الأسبوع بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة.

وكانت الممثلة داليا التوني شاركت في عدة أعمال فنية، أبرزها فيلم الألماني، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الذي كان يعرض في موسم رمضان الماضي.

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