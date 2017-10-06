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الأمن الوطني يضبط 70 شخصًا مشتبهًا فيهم سياسيًا بالقليوبية

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الأمن الوطني يضبط 70 شخصًا مشتبهًا فيهم سياسيًا بالقليوبية الأمن الوطني يضبط 70 شخصًا مشتبهًا فيهم سياسيًا بالقليوبية

التحرير

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ألقت مباحث القليوبية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني القبض على 70 شخصًا مشتبهًا فيهم سياسيًا، وذلك خلال حملة أمنية لفحص العناصر السياسية بدائرة المديرية، فيما تم القبض على عدد من الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بإلقاء القبض على 70 شخصًا مشتبهًا فيهم سياسيًا وجار فحصهم، كما تم القبض على 16 عاطل صادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا متنوعة و أحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

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التحرير

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