تعرف علي فوائد الكركم ...منها حماية خلايا المخ

كتبت- نرمين الجلاد:

يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، كما يعد مضادا حيويا طبيعيا، ومضادا للالتهابات، ومسكنا للآلام، ومقاوم لأمراض السرطان، وذلك بفضل مادة "الكركمين" ذات الخصائص المذهلة والمتوفرة فيه بكثرة، حسب ما جاء في موقع" العربية".

كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة عن مجلة أبحاث الخلايا الجذعية، أن الكركم يتميز بقدرته على تجديد خلايا الدماغ التالفة، والمساعدة في علاج الاضطرابات العصبية، لاحتوائه على مادة دهنية قابلة للذوبان تعرف باسم آر- تورميرون، وهي التي تضفي على الكركم لونه ونكهته.

وأشار الباحثون أن "التورميرون" يعمل على تجدد وتكاثر الخلايا الجذعية، والتي يعد تلفها المشكلة الأساسية في الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر، كما أنه يعزز تمايز الخلايا الجذعية والعصبية، وهي عملية رئيسية في الطب التجديدي، ويمنع ذلك موت الخلايا، الأمر الذي يرتبط بأمراض الزهايمر مع التقدم بالسن.

ويذكر في دراسة سابقة أكدت نتائجها أن الكركم يقضي على الخلايا السرطانية، ويمنع تكون الأورام من الأساس عن طريق تنشيط البروتينات في الجسم.