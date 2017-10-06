الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، اليوم الجمعة، فوزها بجائزة نوبل للسلام.

وستقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (1.10 مليون دولار أمريكي) في العاصمة النرويجية أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل.