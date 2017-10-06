​فوز جمعية مصرية بجائزة الإيسيسكو لمحو الأمية والتربية لعام 2017

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الجمعة، تقريرًا حول اختتام فعاليات الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والتي عقدت بمقر المنظمة في الرباط، حيث حصلت جمعية قبس من نور الخيرية المصرية على جائزة الإيسيسكو لمحو الأمية والتربية غير النظامية لعام 2017.

وخصصت المنظمة جائزتها لهذا العام لمنظمات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية في الدول الأعضاء الناطقة باللغة العربية.

وأشار التقرير إلى أن ترشيح الجمعية للمشاركة في هذه المسابقة جاء بناء على موافقة الوزير، حيث يأتي اختيار جمعية قبس من نور الخيرية للحصول على هذه الجائزة تقديراً لإسهاماتها المتميزة وإنجازاتها الرائدة في مجالي محو الأمية والتربية غير النظامية في مصر، حيث تقدم الجمعية منذ نشأتها عام 2006 العديد من الخدمات الخيرية والتنموية من خلال برنامج التعليم والتعلّم للرفع من مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الهشة ومحاربة الفقر.

وأضاف التقرير أن عمل الجمعية يمتد من خلال مشروعها (علَّمَ بالقلم) لمحو الأمية ومحاربة التسرب من التعليم، إلى مرحلة ما بعد الأمية، حيث إنها تقوم بتوفير فرص عمل لبعض المستفيدين من المشروع بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهيئة محو الأمية، وعدد من الجهات المانحة في جمهورية مصر العربية.

وتسلم الجائزة الدكتور طه يحيى حسنين المستشار الثقافى المصرى بالرباط.

يذكر أن منظمة الإيسيسكو تخصص جائزتها لمحو الأمية بالتناوب كل عام لجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في الدول الأعضاء الناطقة باللغات العربية، الإنجليزية، والفرنسية.