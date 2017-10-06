حسين الجسمي يصل القاهرة للمشاركة في أول حفل بالعاصمة الإدارية

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، الفنان حسين الجسمي للمشاركة في إحياء أول حفلة غنائية بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل فندق الماسة كابيتال، بمناسبة افتتاحه واحتفالات مصر بمرور 44 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويشارك الفنان حسين الجسمي في حفل غنائي كبير مساء اليوم الجمعة، بصحبة النجم تامر حسني والفنانة نانسي عجرم في افتتاح فندق "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتزامن الحفل مع احتفال الشعب المصري بمرور 44 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.