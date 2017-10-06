تخصيص 1484 فدانا لإقامة منطقة صناعية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 1484.98 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بناحية أيسر طريق "القاهرة – بلبيس" الصحراوي، لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية جديدة.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستتولى عملية الإشراف الفني على استخدام الأرض المخصصة كمنطقة صناعية، واتخاذ إجراءات الاستصدار، موضحًا أن الموافقة تضمنت تكليف الهيئة بإجراء مسح كامل للمنطقة وعرض المقترح الذي تراه لاستخدامها أو الأراضي المتبقية فيها على مجلس الوزراء.