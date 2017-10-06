تصفيات المونديال.. المغرب تنتظر هدية من مالي أمام كوت ديفوار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرحل منتخب كوت ديفوار اليوم لمواجهة نظيره المالي في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتحتل كوت ديفوار صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط للمنتخب المغربي و5 نقاط للجابون، بينما تتذيل مالي المجموعة برصيد نقطتين.

ويأمل المنتخب المغربي في أن تحقق مالي الفوز أو التعادل على أقل تقدير لإنعاش حظوظ أسود الأطلس في الوصول إلى المونديال، خاصة أن المغرب ستواجه كوت ديفوار في الجولة الأخيرة في أبيدجان.

شاهد أيضا

وتمكنت كوت ديفوار في لقاء الجولة الأولى من التغلب على مالي بنتيجة 3-1 بأهداف كودجيا وكوليبالي وجيرفينيو، بينما سجل هدف مالي الوحيد ياتباري.

وتمكن المنتخب الإيفواري من التأهل إلى المونديال في آخر 3 نسخ بدءًا من ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 وصولًا إلى البرازيل 2014، بينما لم يسبق للمنتخب المالي التأهل من قبل إلى كأس العالم وباتت فرصته ضعيفة أيضًا في الوصول إلى روسيا بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في التصفيات الحالية.