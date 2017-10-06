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تصفيات المونديال.. المغرب تنتظر هدية من مالي أمام كوت ديفوار

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تصفيات المونديال.. المغرب تنتظر هدية من مالي أمام كوت ديفوار تصفيات المونديال.. المغرب تنتظر هدية من مالي أمام كوت ديفوار

التحرير

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يرحل منتخب كوت ديفوار اليوم لمواجهة نظيره المالي في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وتحتل كوت ديفوار صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط للمنتخب المغربي و5 نقاط للجابون، بينما تتذيل مالي المجموعة برصيد نقطتين.

ويأمل المغربي في أن تحقق مالي الفوز أو التعادل على أقل تقدير لإنعاش حظوظ أسود الأطلس في الوصول إلى المونديال، خاصة أن المغرب ستواجه كوت ديفوار في الجولة الأخيرة في أبيدجان.

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وتمكنت كوت ديفوار في لقاء الجولة الأولى من التغلب على مالي بنتيجة 3-1 بأهداف كودجيا وكوليبالي وجيرفينيو، بينما سجل هدف مالي الوحيد ياتباري.

وتمكن المنتخب الإيفواري من التأهل إلى المونديال في آخر 3 نسخ بدءًا من ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 وصولًا إلى البرازيل 2014، بينما لم يسبق للمنتخب المالي التأهل من قبل إلى وباتت فرصته ضعيفة أيضًا في الوصول إلى روسيا بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في التصفيات الحالية.

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التحرير

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