الزراعة: الاتفاق على إنشاء مزرعتين سمكية ولإنتاج التقاوي في تنزانيا

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد حاجي حمزة سفير دولة تنزانيا بالقاهرة، سبل تكثيف التعاون الزراعي بين الدولتين في المجالات المرتبطة بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية.

واتفق الجانبان على التعاون في إنشاء مزرعة سمكية مشتركة بتنزانيا، وكذلك إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بمنطقة اجيراي لإنتاج تقاوي للقمح والذرة والأرز لتحقق الفائدة لسكان المنطقة، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، وتبادل الخبراء والخبرات بين الدولتين.

وأكد وزير الزراعة على إمكانية زيادة عدد المتدربين من تنزانيا في المنح التدريبية الخاصة بالمركز الدولي للزراعة، في كافة المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، لا سيما مجالات الأراضي والمياه، وصحة الحيوان ومعاملات ما بعد الحصاد.

وطالب الجانب التنزاني بإعداد الخريطة الوبائية الحيوانية والمعلومات عن أماكن الأمراض الحيوانية في تنزانيا لدراسة مشروع إنشاء مصنع للحوم، نظرا لما تمتاز به تنزانيا من وفرة في الثروة الحيوانية وامتلاكها لأعداد كبيرة الأبقار والأغنام.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة علمية مشتركة لإعداد مذكرة تفاهم في كافة مجالات التعاون المتفق عليها، بما فيها المزارع المشتركة والتعاون البحثي، لتوقيعها على هامش انعقاد اللجنة المصرية التنزانية المشتركة في نوفمبر المقبل.

ووجه سفير تنزانيا الدعوة الى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، لزيارة تنزانيا على رأس وفد يضم كبار المسئولين من وزارة الزراعة والمركز البحثية للتعرف عن قرب على النشاط الزراعي والحيواني في تنزانيا.​