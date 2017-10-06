مندوب قطر لدى الجامعة العربية يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، السفير سيف بن مقدم البوعينين مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، قادمًا من بلاده عن طريق الأردن بعد زيارة استغرقت عدة أيام، استعدادًا للمشاركة في بعض فعاليات الجامعة العربية خلال الفترة القادمة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن "البوعينين" أنهى إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار والتي تم فتحها طبقا لبروتوكول دخوله كمندوب دائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية، وصل من الدوحة إلى الأردن ترانزيت، ثم استقل رحلة الخطوط الأردنية رقم 507، والقادمة من عمان لعدم وجود رحلات مباشرة بين مصر وقطر طبقا لقرار المقاطعة لها.