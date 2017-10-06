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القبض على شاب بحوزته 55 تذكرة "استروكس" بالمطرية

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مصراوي Masrawy

القبض على شاب بحوزته 55 تذكرة "استروكس" بالمطرية

10:32 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

القبض على شاب بحوزته 55 تذكرة استروكس

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على شاب بحوزته 55 تذكرة "استروكس" قبل ترويجه على عملائه بمنطقة المطرية.

وردت معلومات للمقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد أن "تامر.ن"، 26 سنة، يتاجر في مادة "الاستروكس" المخدر، ويروج المادة على عملائه حيث يتقاضى 50 جنيهًا في التذكرة الواحدة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، ومن جانبه وضع العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، خطة أمنية لتضييق الخناق عليه والتي أسفرت عن ضبطه وبحوزته 55 تذكرة استروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأمام رئيس المباحث؛ اعترف المتهم بحيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار، وأنه يبيع التذكرة بـ "50 جنيهًا" وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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