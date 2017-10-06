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حركة المرور.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

10:29 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الجمعة، سيولة في حركة السيارات على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

ففي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور معدلات سير منخفضة بكافة المحاور على مستوى المدينة، حيث أن مداخل ومخارج العاصمة تعمل بشكل جيد دون وجود أعطال أو مصادمات تعيق حركة السير.

ويعمل محور المشير؛ بصورة جيدة في الاتجاهين؛ وكذلك شارع صلاح سالم والعروبة والأوتوستراد و كوبري أكتوبر فحالتهم المرورية أقل من العادية في الاتجاهين، وعن المحاور كافة فالقادم والمتجه يشهد هدوءًا ملحوظًا.

وأغلقت إدارة المرور، شارع أحمد تيسير، بمدينة نصر جزئيًا تزامنًا مع بدء شركة توزيع الكهرباء لتوصيل خط رئيسي لمبنى البنك المركزي.

وتسير كافة المحاور بصورة طبيعية فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة على حركة المرور - بحسب غرفة العمليات - والتي تم التعامل معها بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، كما لم توجه إدارة المرور أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو أية تحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الأرضيّة.

وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أية كثافات مرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية، فيما ظالزمت السائقين بقواعد و آداب المرور.

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