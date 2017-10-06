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"البنتاجون": أبوبكر البغدادي مازال حيا

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مصراوي Masrawy

"البنتاجون": أبوبكر البغدادي مازال حيا

07:43 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

واشنطن- أ ش أ:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي ، دليل على أنه ما زال حياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة إريك باهون، - وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة: "إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة لأبي بكر البغدادي، تبدو أصلية"، مشيرا إلى أن التسجيل أكد أنه كان حياً حتى وقت قريب، أو على الأقل حتى وقت تسجيل صوته.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أنه لا توجد دلائل للتشكيك في صحة التسجيل الأخير والأحدث للبغدادي.

وكان تسجيل صوتي جديد منسوب لزعيم داعش، تداولته حسابات تابعة للتنظيم الإرهابي على الإنترنت، الخميس الماضي (28 سبتمبر)، يحث فيه أتباعه على مقاومة العمليات العسكرية ضد التنظيم التي ينفذها التحالف الدولي في سوريا والعراق.

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مصراوي Masrawy

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