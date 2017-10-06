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أطعمة تساعدك على التخلص من غازات البطن

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مصراوي Masrawy

أطعمة تساعدك على التخلص من غازات البطن

10:29 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

أطعمة تساعدك على التخلص من غازات البطن

أطعمة تساعدك على التخلص من غازات البطن

كتبت- هاجر حاتم:

مشاكل انتفاخ وغازات البطن من الأمور الأكثر شيوعًا لدى الكثيرون، والأكثر إحراجًا أيضًا، لهذا نستعرض لك مجموعة من الأطعمة تساعدك على التخلص من هذه المشكلة، وفقًا لما ذكر موقع healthline.

- الكرفس 

يساعد الكرفس في تقليل الغازات المعوية وتشنجات المعدة، كما أنه غني بالألياف للمحافظة على توازن الجهاز الهضمي، وإبطاء امتصاص السكر إلى الدم.

- الكركم 

يعتبر الكركم محفزا هضميا ويساعد على إفراز الإنزيمات الهضمية، حيث تعمل بودرة الكركم على التخلص من الغازات، يمكنكم تناوله عن طريق إضافة ملعقة منها إلى كوب من الماء المغلي.

- دقيق الشوفان 

مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، تناول الشوفان على الإفطار يساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة كما يساعد على تجنب حدوث الانتفاخ في المعدة وتسهيل عملية الهضم.

- الشمر

تتميز بذور الشمر بأنها غنية بزيت الانيثول ما يجعلها مضادا فعالا ومن أهم العلاجات الطبيعية والسريعة لتشنجات المعدة والانتفاخات والغازات. 

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مصراوي Masrawy

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