مباحث القناطر تحبط سرقة توك توك باستخدام «الشطة»

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نجحت قوة من مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية في إحباط محاولة سرقة مركبة توك توك بعد قيام مجهولين برش الشطة علي وجه قائدها.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور النقيب محمود صبري الضابط بوحدة مباحث مركز القناطر الخيرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز وبرفقته القوة المرافقة، استغاث به المدعو محمد خ 18 سنة سائق توك توك - حال قيامه بتوصيل شخصان لمنطقة الشلالات قام أحدهما بإلقاء "الشطة" على وجهه في محاولة منهما لسرقة التوك توك قيادته إلا أنه صرخ وسمعوا قدوم القوة ففروا هاربين.

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بتتبع خط سير هروبهما تم ضبط المتهمين وهم: محمد م 20 سنة طالب وأحمد أ 23 سنة عاطل، و بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.