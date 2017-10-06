أخبار عاجلة

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 15 قطعة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في ميناء الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 15 قطعة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في ميناء الإسكندرية

10:18 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

ضبط 15 قطعة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في ميناء الإسكندرية

كتب - سامح غيث ومحمد عامر:

تمكنت وحدة مباحث فرع النقل والمواصلات بالإسكندرية، من ضبط عاطل أثناء تواجده بميناء الإسكندرية وبحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح أبيض.

كانت الخدمات الأمنية قد اشتبهت في عاطل يدعى "ا.ع"، 23 سنة، أثناء تواجده بميناء الإسكندرية البري بدائرة قسم شرطة كرموز – الإسكندرية، وبتفتيشه وقائياً عُثر بحوزته على "15" قطعة من مادة بنية اللون تُشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي "30" جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي قدره 3200 جنيه وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والمبلغ من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.

بالكشف عنه لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، تحرر المحضر اللازم بفرع مباحث النقل بالإسكندرية لعرضه على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحويلة مرورية بـ"صحراوي الإسكندرية" بسبب انقلاب مقطورة محملة بالغلال

    أخبار

  • مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية

    أخبار

  • الداخلية تضع خطة أمنية مرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

    أخبار

  • ضبط عصابة دولية حاولت تهريب 2700 طربة حشيش بالشيكولاتة بمطار القاهرة

    أخبار

إعلان

b07cf9bf65.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا

بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية

بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية