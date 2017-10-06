ضبط 15 قطعة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في ميناء الإسكندرية

كتب - سامح غيث ومحمد عامر:

تمكنت وحدة مباحث فرع النقل والمواصلات بالإسكندرية، من ضبط عاطل أثناء تواجده بميناء الإسكندرية وبحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح أبيض.

كانت الخدمات الأمنية قد اشتبهت في عاطل يدعى "ا.ع"، 23 سنة، أثناء تواجده بميناء الإسكندرية البري بدائرة قسم شرطة كرموز – الإسكندرية، وبتفتيشه وقائياً عُثر بحوزته على "15" قطعة من مادة بنية اللون تُشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي "30" جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي قدره 3200 جنيه وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والمبلغ من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.

بالكشف عنه لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، تحرر المحضر اللازم بفرع مباحث النقل بالإسكندرية لعرضه على النيابة العامة.