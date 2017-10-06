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تنفيذ 22 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 22 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط في الوادي الجديد

10:12 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

تنفيذ 22 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط في الوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 22 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط وتهدد حياة المواطنين بالمركز وقراه.

أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، لـ"مصراوي"، أن المركز شكل لجانًا فنية وهندسية بالتعاون مع مديرية الإسكان، وجرى تحديد 40 منزلا آيلا للانهيار والسقوط، ويهدد حياة المواطنين بالمدينة وبعض القرى التابعة للمركز، وبالفعل نجحت الوحدة المحلية في إزالة 22 منزلاً بالتنسيق مع مديرية الأمن.

أضاف الطماوي، أنه يتبقي 18 منزلا فقط جرى تأجيل تنفيذ قرارات إزالتها لوجود دعاوى ونزاعات قضائية حولها.

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مصراوي Masrawy

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