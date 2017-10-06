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​نانسي عجرم تصل القاهرة لإحياء أول حفل بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

​نانسي عجرم تصل القاهرة لإحياء أول حفل بالعاصمة الإدارية

10:13 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

​نانسي عجرم تصل القاهرة لإحياء أول حفل بالعاصمة الإدارية

​نانسي عجرم تصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قادمة من بيروت للمشاركة في إحياء أول حفلة غنائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل فندق الماسة كابيتال بمناسبة افتتاحه واحتفالات بمرور 44 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن "نانسي" أنهت إجراءات وصولها على رحلة طيران الشرق الأوسط رقم 304، والقادمة من بيروت في استراحة الخدمة المميزة.

وتشترك نانسي عجرم في حفل غنائي كبير مساء اليوم الجمعة، بصحبة النجمين تامر حسني وحسين الجسمي، في افتتاح فندق "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء لاختيار موعد الحفل ليتوافق مع احتفال الشعب المصري والعربي بمرور 44 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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