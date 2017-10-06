تزوجت أحمد سعد «سرًا» وتعتبر الثورة «مؤامرة».. 12 معلومة عن ريم البارودي

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موهبة زينها الجمال ثقلًا، وجينات فنية ورثتها عن عمتها فتحت لها أذرع المنتجين، وتمكنت رغم محاربة كبار الفنانات لها من غزو المسلسلات الرمضانية في فترة وجيزة، وأصبحت إحدى الفنانات اللاتي يُشهد لهن بالموهبة وجمال الطلّة معًا، لكن وراء هذه الشخصية تفاصيل قد تكون معقدة لدى البعض، وجنونية لدى آخرين، لكنها تفخر بتلك التفاصيل التي تميزها عن غيرها، وتعترف بما يشوبها من عيوب، بدون خجل أو تجميل.

(التحرير - لايف) يرصد لكم 12 معلومات عن الفنانة الجميلة ريم البارودي في التقرير التالي..

1- ولدت في 6 أكتوبر من عام 1978 لعائلة "البارودي" ذات الأصول السورية، وعمتها هي الفنانة المعتزلة شمس البارودي زوجة الفنان حسن يوسف.

2- تخرجت في كلية السياحة والفنادق، لكن جيناتها الفنية دفعتها لعمل الإعلانات وهي في عمر الـ 15 عامًا.

3- قدمها للجمهور المخرج الكبير جلال الشرقاوي بعد أن اقتنع بموهبتها، وانطلقت مسيرتها الفنية وهي في الـ 17 من عمرها، من خلال المشاركة في مسرحية "نشنت يا ناصح"، ومن بعده فيلم "امرأة هزت عرش مصر" في عام 1995 مع الفنانة نادية الجندي.

4- اقتحمت الشاشة الصغيرة في عام 1997 من خلال الظهور في مسلسل "القنفد" مع الفنان أشرف عبد الباقي.

5- تعتبر أولى خطوات النجومية الحقيقية لها بعد المشاركة في مسلسل "حدائق الشيطان" في عام 2006، مع النجم جمال سليمان، من خلال تجسيد شخصية "صابرين" التي حققت نجاحًا باهرًا لفت على إثره أنظار المنتجين والمخرجين لها، فتوالى ظهورها في مسلسلات عديدة مثل "الرحايا" و"الباطنية" و"احنا الطلبة" و"الشك" و"دلع بنات".

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6- عُرف عنها إثارتها للمشاكل والعصبية الشديدة، وحكمت المحكمة الاقتصادية عليها بالحبس لمدة شهر وغرامة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامها بسب وقذف الفنانة ميسرة، بعد خلافهما في مسرحية "زي الفل".

7- ترددت العديد من الأنباء تفند علاقتها بعمتها الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وادعى البعض أنها ليست على ما يرام، خاصة وأن الفنانة الشابة متحررة في تصرفاتها وملابسها وهو ما قد لا يروق للفنانة المعتزلة التي تفرغت للعبادة، لكن "ريم" نفت كل تلك الأنباء في لقاء سابق مع برنامج "ست الحسن"، وأكدت أن علاقتها جيدة جدًّا بشمس البارودي، لافتة إلى أن حديثها معها لا يمتد للفن وأنها لا تجرؤ على مفاتحتها للعودة إليه، وإنما يكون مقصورًا على مناقشة الأمور الشخصية لعائلة "البارودية" من خلال جروب "واتس آب" يجمع أفراد العائلة.

8- روت في حوارها مع الفنانة مها أحمد في برنامج "ربع دستة ستات" أنها تعرضت لغيرة شديدة أثناء بدايتها الفنية على يد فنانة كبيرة رفضت ذكر اسمها، قائلة: "أثناء مشاركتي مع فنانة كبيرة في أحد الأفلام وأنا في البدايات، أصرت على تشويه منظري، لدرجة أنها أوقفت تصوير أحد المشاهد وذهبت لإحضار باروكة قبيحة من منزلها لكي ارتديها وقامت بحذف مشاهد كثيرة لي"، مؤكدة أن الوسط الفني مليء بالغيرة بين الفنانات وبعضهن.

9- جمعتها علاقة حب قوية بالفنان أحمد سعد قبل سنوات انتهت بالخطوبة التي تم فسخها 5 مرات، وكانت مثارًا لشائعات كثيرة، إلى أن انفصل الحبيبان بشكل نهائي، ولكن في وقت سابق من هذا العام، كشفت البارودي أنها كانت بالفعل متزوجة من الفنان أحمد سعد لمدة سبع سنوات.

10- تعاني من فوبيا ركوب الخيل والدراجات وتعشق شرم الشيخ، وتعرضت لانتقاد كبير من جمهورها بعد مشاركتها لصورة "جريئة" بالمايوه ما عرضها لهجوم كبير.

11- اعترفت أنها ضد ثورة 25 يناير، معللة ذلك بأنها من مواليد "مبارك"، فهو الرئيس التي وجدت في عهده الأمان، وهو ما لم تجده بعد الثورة، التي أسمتها بـ "مؤامرة"، وذلك خلال حوار سابق لها مع الفنانة سماح أنور في برنامج "هي الحالة إيه؟".