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تاتا ينضم لمعسكر برشلونة

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تاتا ينضم لمعسكر برشلونة تاتا ينضم لمعسكر برشلونة

(إفي) - انضم جيراردو مارتينو المدير الفني الجديد لفريق برشلونة لمعسكر النادي الكتالوني بأوسلو، برفقة المدير الرياضي للنادي أندوني زوبيزاريتا والمسئول الإعلامي تشافي مارتين.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم إلى أن مارتينو وصل الفندق منتصف الليلة الماضية، ما لم يمكنه من اللقاء بأعضاء الجهاز الفني واللاعبين، الذين يستعدون لمواجهة فاليرينجا النرويجي وديا اليوم السبت.

لكن المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني التقى في غرفته بالمدربين المساعدين جوردي رورا وروبي اللذين قادا الفريق في وديته أمام بايرن ميونخ الألماني، وانتهت بهزيمة البرسا بهدفين دون رد.

يشار إلى أن مارتينو تم تقديمه أمس الجمعة ليصبح رابع مدرب أرجنتيني في تاريخ برشلونة، بعد هيلينيو هيريرا (1958-1960 و1979-1981) وروكي أولسين (1965-1967)، وسيزار لويس مينوتي (1983-1984)، الذي قاد الفريق الذي كان يلعب فيه دييجو مارادونا.

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