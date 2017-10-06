بدء تكليف خريجي الجامعات والمعاهد بالوادي الجديد لأداء الخدمة العامة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تكليف الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة.

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إمام فوزي، لـ"مصراوي"، أن المديرية بدأت أول أكتوبر الجاري، تنفيذ القرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 411 لسنة2017، والذي نص في مادته الأولى، على أن يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من أول أكتوبر 2017 الدفعة 89 على النحو التالي:

أولا: الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2017.

ثانيا: الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2017.

وأضاف إمام، أن المادة الثانية من القرار نصت على أن المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية.

ولفت مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلى أن تكليف هذه الدفعة في مجالات "النيابة العامة – التأمينات الاجتماعية – أطفال بلا مأوى – رعاية أيتام – أسر بديلة – رعاية مسنين – بنك ناصر – محو الأمية – تكافل وكرامة – اسر منتجة – تنمية خدمات طفولة – خدمات تعليمية "، بالإضافة الى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.