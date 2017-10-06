ترامب: الأجواء الحالية ربما تكون "الهدوء الذي يسبق العاصفة"

واشنطن- أ ش أ:

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض مع قادة عسكريين أمريكيين تم خلاله مناقشة قضيتي إيران وكوريا الشمالية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم (الجمعة) عن ترامب قوله للصحفيين عقب الإجتماع إن الأجواء الحالية ربما تكون "الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وأضاف :"أتعرفون ما يمثله هذا؟ ربما هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفا "أية عاصفة؟ ستكتشفون"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث خلال الاجتماع مع كبار مسئولي الدفاع، عن التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية وعن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب عن كوريا الشمالية "إن هدفنا هو نزع السلاح النووي"، مضيفا "لا يمكن أن نسمح لهذه الديكتاتورية بأن تهدد أمتنا أو حلفاءنا بخسائر في الأرواح يصعب تصورها.. سنفعل ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك..سنفعل إن تطلب الأمر. صدقوني".