القوات العراقية تقتل انتحاريا من داعش حاول استهداف مقر للجيش بالرمادي

بغداد- أ ش أ:

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، اليوم الجمعة قتل انتحاري من "داعش" حاول استهداف مقر للجيش غرب الرمادي.

وقال الفلاحي - في تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية: "إن انتحاريا من داعش يرتدي حزاما ناسفا حاول، صباح اليوم، استهداف مقر للجيش في غرب منطقة الـ35 كيلو غرب الرمادي"، مضيفا أن قوة من الجيش تمكنت من قتل الانتحاري وتفجير الحزام الناسف الذي يرتديه قبل أن يتمكن من الاقتراب من المقر العسكري.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على الرمادي، فيما تقتل تلك القوات بين الحين والأخر عناصر من "داعش" يحاولون التسلل الى مناطق محيط المدينة.