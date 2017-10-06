أخبار عاجلة

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات العراقية تقتل انتحاريا من داعش حاول استهداف مقر للجيش بالرمادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات العراقية تقتل انتحاريا من داعش حاول استهداف مقر للجيش بالرمادي

09:42 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

القوات العراقية تقتل انتحاريا من داعش حاول استهداف مقر للجيش بالرمادي

بغداد- أ ش أ:

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، اليوم الجمعة قتل انتحاري من "داعش" حاول استهداف مقر للجيش غرب الرمادي.

وقال الفلاحي - في تصريحات لقناة (السومرية) : "إن انتحاريا من داعش يرتدي حزاما ناسفا حاول، صباح اليوم، استهداف مقر للجيش في غرب منطقة الـ35 كيلو غرب الرمادي"، مضيفا أن قوة من الجيش تمكنت من قتل الانتحاري وتفجير الحزام الناسف الذي يرتديه قبل أن يتمكن من الاقتراب من المقر العسكري.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على الرمادي، فيما تقتل تلك القوات بين الحين والأخر عناصر من "داعش" يحاولون التسلل الى مناطق محيط المدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "البنتاجون": أبو بكر البغدادي مازال حيا

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • الدفاع الروسية: مناطق داعش في سوريا أصبحت أقل من 10 % من مساحتها

    أخبار

  • بيان أمن الدولة السعودي: إحباط مخطط داعشي وانتحاري يفجر نفسه بالرياض

    أخبار

إعلان

915b13dcf1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 