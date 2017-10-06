استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين

برلين- (د ب أ):

أيد غالبية الألمان في استطلاع للرأي وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في بلادهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 56% من الألمان يؤيدون مطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في وضع عدد محدد لاستقبال اللاجئين في اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديدة، بينما عارض ذلك 28% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية محور خلاف سياسي في ألمانيا منذ شهور، وستكون موضوعا محوريا لاجتماع قمة بين قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري للإعداد للمفاوضات حول تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

ويطالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري باستقبال 200 ألف لاجئ كحد أقصى في ألمانيا سنويا، بينما تعارض ميركل بوضوح هذا المطلب، وكذلك حزبا الخضر والديمقراطي الحر.

وبحسب الاستطلاع، فإن 55% من ناخبي التحالف المسيحي يؤيدون وضع حد اقصى، بينما يعارض ذلك 36% منهم.

وتأتي أكبر نسبة تأييد من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حيث بلغت 96%، بينما بلغت بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر 69%.

وأيد 54% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين، وبلغت نسبة التأييد بين أنصار حزب "اليسار" نحو 50%.

وفي المقابل، عارضت غالبية أنصار حزب الخضر (60%) وضع حد أقصى للاجئين، بينما أيد ذلك 26% منهم.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 تشرين أكتوبر 2047 ألمانيا.