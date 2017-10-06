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دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لهذا السبب

09:48 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لهذا السبب

الفطور

كتب مصراوي:

أظهرت دراسة علمية حديثة أن عدم تناول طعام الفطور يمكن أن يضاعف من مخاطر الإصابة بتصلّب الشرايين، الذي بدوره يمكن أن يؤدي للوفاة. بحسب موقع "skynewsarabia".

ولاحظ الباحثون في الدراسة والمنشورة في مجلة معهد طب القلب الأميركي، وجود أضرار أصابت شرايين أشخاص من قبل أن يشخَص لديهم المرض.

وبحسب الباحثين، يمكن لهذا الاكتشاف أن يكون أداة مهمة في التصدي لأمراض القلب الوعائية المسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب بهذا المرض 17 مليونا و700 ألف شخص في عام 2015.

وقال فالنتان فوستر مدير مستشفى ماونت سايناي ورئيس تحرير مجلة معهد الطب "عادةً، الأشخاص الذين لا يتناولون الفطور يعيشون نمط حياة غير صحي".

وأضاف: "تُثبت هذه الدراسة أن عدم تناول طعام الفطور عادة سيئة ينبغي تغييرها لتجنب الإصابة بأمراض القلب".

وتؤيد هذه الدراسة دراسات أخرى نشرت في أوقات سابقة، ربطت تناول الفطور بالصحّة الجيدة وانخفاض الوزن وانحسار المخاطر المتصلة بالكولسترول وضغط الدم والسكري.

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مصراوي Masrawy

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