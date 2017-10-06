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الجيش التركي :تدمير مخابئ لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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مصراوي Masrawy

الجيش التركي :تدمير مخابئ لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

09:35 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

الجيش التركي :تدمير مخابئ لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- (د ب ا):

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، عن تدمير مخابئ تابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ،الذي يصفه بانه منظمة إرهابية انفصالية، في غارات جوية على شمال العراق، وتحييد اثنين من عناصرالمنظمة شرقي تركيا.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، إن قواتها الجوية شنّت غارات جوية على مواقع "بي كيه كيه " في منطقة "قنديل" شمالي العراق،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأشارت الأركان التركية إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير عدد من المخابئ التابعة" لإرهابيي" المنظمة.

من جهة أخرى، قالت الأركان التركية في البيان ذاته، إن قواتها الجوية استهدفت أيضًا "إرهابيي "بي كيه كيه" في ريف ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن القوات الجوية التركية تمكنت من تحييد "إرهابيين" اثنين، كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في المنطقة.

ووفقا للأناضول، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة "الإرهابية" وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات "إرهابية" تنفّذها عناصر المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد مدنيين وعناصر الأمن التركي،بحسب الأناضول.

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