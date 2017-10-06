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مقتل خمسة بعد تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي

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مصراوي Masrawy

مقتل خمسة بعد تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي

09:25 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

مقتل خمسة بعد تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي

نيودلهي- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم سلاح الجو الهندي أن خمسة من أفراد الجيش قتلوا وأصيب واحد بجروح خطيرة، عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو بشمال شرق البلاد.

وقال قائد الجناح أنوبام بانيرجي إن مروحية من طراز "مي-17 في.5" تحطمت خلال مهمة صيانة في وقت مبكر صباح اليوم في بلدة تاوانج بولاية أرونشال براديش.

وصدرت الأوامر بإجراء تحقيق قضائي حول أسباب الحادث .

وأضاف بانيرجي أن فرق إنقاذ وصلت إلى موقع التحطم. وتقع منطقة تاوانج المرتفعة في جبال الهيمالايا على الحدود بين الهند والصين.

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