مقتل خمسة بعد تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي

نيودلهي- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم سلاح الجو الهندي أن خمسة من أفراد الجيش قتلوا وأصيب واحد بجروح خطيرة، عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو بشمال شرق البلاد.

وقال قائد الجناح أنوبام بانيرجي إن مروحية من طراز "مي-17 في.5" تحطمت خلال مهمة صيانة في وقت مبكر صباح اليوم في بلدة تاوانج بولاية أرونشال براديش.

وصدرت الأوامر بإجراء تحقيق قضائي حول أسباب الحادث .

وأضاف بانيرجي أن فرق إنقاذ وصلت إلى موقع التحطم. وتقع منطقة تاوانج المرتفعة في جبال الهيمالايا على الحدود بين الهند والصين.