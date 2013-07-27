غياب كلينسمان عن نهائي الكأس الذهبية

(إفي) - قررت لجنة التأديب باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) وقف المدير الفني للمنتخب الأمريكي، الألماني يورجن كلينسمان مباراة واحدة بعد تصرف غير لائق في نصف النهائي أمام هندوراس، ليغيب عن لقاء نهائي الكأس الذهبية الذي تجمع فريقه بمنتخب بنما.

وخلال مباراة نصف النهائي ألقى كلينسمان الكرة على الأرض بصورة عنيفة دون أن يعيدها إلى الملعب بشكل فوري، فضلا عن الاحتجاج على قرارت الحكم والتر كيسادا، الذي قرر اشهار البطاقة الحمراء في وجه مدرب منتخب الولايات المتحدة.

وقال كلينسمان "لم أكن أنوي التصرف ضد الحكم، وانما ابداء غضبي من الطريقة التي تدخل بها بعض لاعبي هندوراس دون أن ينالوا أي بطاقة".

وتسعى الولايات المتحدة في تاسع نهائي لها والخامس على التوالي لاحراز خامس ألقابها في البطولة.