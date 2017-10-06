لودريان يلتقي شكري بمقر وزارة الخارجية الفرنسية

باريس- أ ش أ:

التقى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان صباح اليوم الجمعة وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا.

وحضر اللقاء - الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الفرنسية - السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو.

ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.