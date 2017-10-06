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لودريان يلتقي شكري بمقر وزارة الخارجية الفرنسية

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مصراوي Masrawy

لودريان يلتقي شكري بمقر وزارة الخارجية الفرنسية

08:56 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

لودريان يلتقي شكري بمقر وزارة الخارجية الفرنسية

 

باريس- أ ش أ:

التقى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان صباح اليوم الجمعة وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا.

وحضر اللقاء - الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الفرنسية - السفير إيهاب بدوي سفير لدى فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو.

ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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