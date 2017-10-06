الخطر يطارد الأرجنتين بعد التعادل مع بيرو في تصفيات المونديال

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تواجه الأرجنتين الفائزة باللقب مرتين ووصيفة البطلة في 2014 خطرا حقيقيا بعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف مع بيرو، مساء الخميس، وهي ثالث مباراة على التوالي في التصفيات تنتهي بدون أهداف منذ تولي خورخي سامباولي المسؤولية قيادة نجوم التانجو بزعامة ميسي.

وتملك الأرجنتين 25 نقطة في المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية، التي تضم عشرة منتخبات، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بشكل تلقائي إلى روسيا، ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق التصفيات ضد نيوزيلندا بطلة الأوقيانوس.

وتخرج الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء، بينما تلعب بيرو، التي تأمل في بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1982، على أرضها ضد كولومبيا.

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وتملك البرازيل التي ضمنت التأهل 38 نقطة، بينما تحتاج أوروجواي "28" إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة على ملعبها ضد بوليفيا لتبلغ النهائيات، وتحتل تشيلي المركز الثالث أمام كولومبيا ولدى كل منهما 26 نقطة.