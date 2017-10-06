مقتل 19 جراء اصطدام قطار بحافلة في روسيا
مقتل 19 جراء اصطدام قطار بحافلة في روسيا
07:39 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017
موسكو- (د ب أ):
قتل 19 شخصا على الاقل صباح اليوم الجمعة في حادث تصادم بين قطار وحافلة في وسط روسيا، وفقا لما ذكرته السلطات الإقليمية.
وكان طفل واحد على الاقل من بين القتلى كما نقل خمسة أشخاص على الاقل إلى مستشفى بعد الحادث الذى وقع بالقرب من مدينة فلاديمير، على بعد 190 كيلومترا شرق موسكو.
وقال مصدر من مسؤولي إنفاذ القانون لوكالة انباء تاس إن الحافلة ربما كانت تعبر القضبان عندما صدمها القطار الذي كان في طريقه إلى نيجني نوفجورود قادما من سان بطرسبرج.
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