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مقتل 19 جراء اصطدام قطار بحافلة في روسيا

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مصراوي Masrawy

مقتل 19 جراء اصطدام قطار بحافلة في

07:39 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

مقتل 19 جراء اصطدام قطار بحافلة في روسيا

موسكو- (د ب أ):

قتل 19 شخصا على الاقل صباح اليوم الجمعة في حادث تصادم بين قطار وحافلة في وسط روسيا، وفقا لما ذكرته السلطات الإقليمية.

وكان طفل واحد على الاقل من بين القتلى كما نقل خمسة أشخاص على الاقل إلى مستشفى بعد الحادث الذى وقع بالقرب من مدينة فلاديمير، على بعد 190 كيلومترا شرق موسكو.

وقال مصدر من مسؤولي إنفاذ القانون لوكالة انباء تاس إن الحافلة ربما كانت تعبر القضبان عندما صدمها القطار الذي كان في طريقه إلى نيجني نوفجورود قادما من سان بطرسبرج.

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