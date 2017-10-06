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مرتضى منصور: المؤسسة العسكرية والسيسي أنقذوا الدولة من الانهيار

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مرتضى منصور: المؤسسة العسكرية والسيسي أنقذوا الدولة من الانهيار مرتضى منصور: المؤسسة العسكرية والسيسي أنقذوا الدولة من الانهيار

التحرير

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وجه مجلس إدارة نادي  برئاسة ، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة نصر السادس من أكتوبر العظيم وتلقين الكيان الصهيوني درسا سيظل محفورا في أذهانهم وسيخلده التاريخ.

وأكد منصور، في تصريحات للمرقع الرسمي للقلعة البيضاء، أن الجيش المصري العظيم سيظل الدرع والسيف للدولة، والمؤسسة العسكرية هي التي حافظت على الدولة المصرية من السقوط رغم محاولات المخربين والمموالين من الخارج للهجوم على المؤسسة العسكرية وقياداتها خلال السنوات الماضية.

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وطلب بأن تحذو كافة مؤسسات الدولة حذو القوات المسلحة من أجل النهوض بالدولة المصرية والارتقاء بها في كافة القطاعات، كما وجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح باعتباره أحد أبناء المؤسسة العسكرية ودوره في إنقاذ الدولة من الانهيار.

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التحرير

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