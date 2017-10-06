الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة

أوسلو-(د ب أ):

تعلن لجنة نوبل النرويجية عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2017 اليوم الجمعة، من بين مجموعة تضم 318 ترشيحا.

ويمثل عدد الترشيحات الذي يضم 215 شخصا و103 منظمة، ثاني أعلى عدد حتى الآن.

وهناك بعض التوقعات بأن تذهب جائزة هذا العام إلى أولئك الذين يقفون وراء الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقع في عام 2015، والذي وافقت فيه طهران على إجراء عمليات تفتيش لمنشآتها النووية مقابل رفع العقوبات.

وكانت جائزة العام الماضي قد ذهبت إلى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس نظير جهوده لإنهاء الحرب الأهلية طويلة الأمد في بلاده.

وحتى الآن تم الإعلان عن جوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل.

وتبلغ القيمة المادية لكل جائزة 9 ملايين كرونة (1ر1 مليون دولار).