الحكومة تنفي 4 شائعات خلال 24 ساعة

القاهرة- أ ش أ:

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، وأبرزت كافة الصحف تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء، عدم وجود أي زيادة في أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، حيث نفى المركز في أحدث تقاريره أمس، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.

وأوضح المهندس حسام الجمل، رئيس المركز أن وزارة المالية نفت ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار السجائر والدخان نتيجة رفع الضرائب عليها، مضيفا أن الوزارة أكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليا بإجراء أي دراسة خاصة برفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليا.

من جانبها، نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء تفيد بارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، وأكدت أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، كما أن الكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين وأن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهاً والأرز 650 قرشا ويوجد قائمة من السلع لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيها شهريا للمشتريات التي يرغب فيها دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى.

بدورها أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما نشر عن نقص 1420 صنفا دوائيا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، وشددت على أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، وأن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفا دوائياً فقط وليس 1420 كما يتردد.

من جهتها نفت وزارة الأوقاف ما اُذيع على شبكات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد وجود 1800 كتاب ومجلد يحرض على العنف داخل المكتبات الموجودة بالمساجد، وأشارت إلى أن مكتبات المساجد التابعة للوزارة لا تحتوي على أي كتب أو مجلدات تحرض على العنف والإرهاب، حيث إن الوزارة قد سبق وأن قامت بحملة لتنقية وفحص جميع الكتب بكافة المكتبات الموجودة بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية.