ديل بوسكي: سنعطي فرصة للشباب للمشاركة في مباراة الإكوادور

مدريد، (إفي): صرح المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، انه "سيعطي فرصة للشباب" للمشاركة في المباراة الودية أمام الإكوادور المقررة في 14 أغسطس المقبل.

وقال ديل بوسكي في تصريحات له على موقع منتخب "الماتادور" الإلكتروني "Sefutbol" : "نحن نشعر بالقلق إزاء قائمة مباراة الإكوادور التي سيتم الإعلان عنها في التاسع من أغسطس المقبل. فانها قائمة مثيرة للجدل، فلا يوجد لاعب من اللاعبين الذي يتم استدعائهم دائما فعل أمرا سيئا لاستبعاده من القائمة، ولكن بما أن الموسم لم يبدأ بعد فأيضا ليست هناك مزايا لدى أحد".

وأضاف "وبالإضافة إلى ذلك، لن نعاقب أي شخص لأننا خسرنا أمام البرازيل، بعد كل النجاحات التي حققناها في السنوات الأخيرة"، في إشارة إلى خسارة إسبانيا نهائي كأس القارات أمام البرازيل.

وصرح المدرب أن لديه "مجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين"، مضيفا "ونحن مقتنعون بأنه من الضروري تحقيق النجاحات مع لاعبين صاعدين جدد".

وسيعلن ديل بوسكي في التاسع من أغسطس المقبل عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة الماتادور أمام الإكوادور في 14 من الشهر نفسه علي ملعب ايسدرو روميرو كاربو بالبلد اللاتيني، بعد المعسكر التدريبي في مدينة لاس روثاس الرياضية بمدريد.