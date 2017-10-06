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العاصفة "نيت" تقتل 22 شخصا على الأقل في أمريكا الوسطى

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مصراوي Masrawy

العاصفة "نيت" تقتل 22 شخصا على الأقل في أمريكا الوسطى

05:47 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

ماناجوا- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم وفُقد 12 آخرون جراء العاصفة المدارية "نيت" التي تضرب أمريكا الوسطى، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الخميس.

وجلبت العاصفة "نيت" أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في كوستاريكا ونيكاراجوا وهندوراس، وتتجه العاصفة إلى شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك.

وأعلنت كوستاريكا التي لقي فيها سبعة أشخاص حتفهم بينما ينام خمسة آلاف شخص في ملاجئ، حالة الطوارئ.

ولقي 11 شخصا حتفهم في نيكاراجوا، حيث زاد منسوب المياه في كثير من الأنهار وخرجت عن ضفافها، متسببة في تدمير طرق وجسور.

وتم إخلاء أرخبيل كايوس ميسكيتوس قبالة نيكاراجوا، حيث تم نقل 800 شخص إلى بر الأمان. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هندوراس.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أنه مازال هناك تحذير من العاصفة في نيكاراجوا وهندوراس. وهناك أيضا تحذير من إعصار من بونتا هيريرو إلى ريو لاجارتوس في المكسيك.

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مصراوي Masrawy

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