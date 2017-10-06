وفاة 5 أطفال وامرأة جراء حريق بوحدة سكنية في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

لقي خمسة أطفال وامرأة حتفهم صباح اليوم الجمعة إثر حريق اندلع في وحدة سكنية بشرق اليابان، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

وسلم رجل نفسه إلى الشرطة بعد أن زعم أنه أشعل الحريق.

وتم العثور على الجثث الست في الطابق الأول المحترق من المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق في مدينة هيتاشي، 120 كيلومترا شمال شرقي طوكيو، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الوطنية (إن إتش كي) عن الشرطة.

وسلم الرجل، وهو في الثلاثينيات من العمر، نفسه إلى الشرطة قائلا: "أشعلت النار في بيتي. زوجتي وأبنائي الخمسة كانوا هناك".

وأوضح التقرير أن أعمار الأطفال تراوحت بين ثلاثة و11 عاما.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم إخماد الحريق بعد نحو ساعة من اندلاعه في المبنى السكني.