ناشط نوبي: لم نرفع لافتات بالانفصال عن مصر.. ونتضامن مع «سجناء الدفوف»

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استنكر الناشط النوبي عبد الدايم عز، إلقاء الأجهزة الأمنية في أسوان، القبض على 7 نوبيين خلال تجمعهم أمام محكمة أسوان، تضامنًا مع 25 ناشطًا نوبيًا، جددت النيابة حبسهم 15 يومًا، في قضية «مسيرة الدفوف».

وقال عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، إنه تم القبض على 7 نوبيين، والنيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعندما سمعت النساء الحكم قاموا بالصراخ، وأطلقت الشرطة قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق أبناء النوبة.

وأضاف: «لم يكن هناك مظاهرات، ده تضامن فقط مع الـ25 نوبيًا، وما حدث استمرار للقمع غير المبرر من الشرطة»، نافيًا رفع أيًا من المتضامنين لافتات تُطالب بانفصال النوبة عن مصر.

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وألقت الأجهزة الأمنية فى أسوان، الأربعاء، القبض على 7 نوبيين خلال تجمعهم أمام محكمة أسوان، احتجاجًا على القرار الصادر من النيابة العامة بتجديد حبس 25 ناشطا نوبيًا، 15 يومًا، في قضية «مسيرة الدفوف».

وكانت قوات الأمن توجهت إلى محيط مجمع محاكم أسوان، لتفريق تجمع أهالي المحبوسين من النوبيين، الذين صدر قرار بتجديد حبسهم الثلاثاء، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم، فوقعت عمليات كرّ وفرّ بين الأمن والأهالي في محيط المحكمة، حيث أُلقى القبض على 7 من الأهالي، وتم عرضهم على النيابة للتحقيق.