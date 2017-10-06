الأمم المتحدة: 8 آلاف طفل سقطوا قتلى أو جرحى في صراعات خلال العام الماضي

نيويورك- (د ب أ):

أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر يوم الخميس بأن أكثر من ثمانية آلاف طفل سقطوا قتلى أوجرحى في صراعات مسلحة حول العالم خلال العام الماضي.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الرقم بأنه "غير مقبول".

وذكر التقرير أنه في أفغانستان، كان هناك ثلاثة آلاف و512 طفلا سقطوا ضحايا للقتل أو التشويه، في زيادة بمقدار الربع مقارنة بعام 2015. وفي اليمن بلغ العدد ألف و340 طفلا وفي سورية ألف و299 طفلا.

وكشف التقرير عن أن مئات الأطفال تم تجنيدهم كجنود أوتعرضوا لعنف جنسي أو تم استهدافهم في هجمات على مدارس.

وحمل التقرير المسؤولية عن ذلك لمنظمات في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ومالي وميانمار والصومال والسودان وجنوب السودان وسورية واليمن.

وللمرة الأولى يظهر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والذي يدعم الحكومة اليمنية في صراعها مع المتمردين الحوثيين، في القائمة السوداء للأطراف التي تسببت في قتل وتشويه الأطفال.

وفي العام الماضي، حذف الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون التحالف من قائمة عام 2015 بعد ضغوط من الحكومة السعودية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جوتيريش فعل "الشيء الصحيح" بوضع التحالف على القائمة هذا العام.