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تقارير: ترامب يخطط لـ"رفع الثقة" عن الاتفاق النووي مع إيران

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مصراوي Masrawy

تقارير: يخطط لـ"رفع الثقة" عن الاتفاق النووي مع إيران

01:12 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لـ"رفع الثقة" عن الاتفاق النووي الدولي مع إيران، في إعلان سيصدر عنه الأسبوع المقبل قبيل الموعد النهائي المحدد في 15 أكتوبر للتصديق على التزام طهران بالاتفاق.

وبحسب تقارير إعلامية، سيقول ترامب إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015 بعد سنوات من التفاوض بين إيران والقوى العالمية الست، "ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لم تكشف عنها القول إن هذا القرار لن يلغي الاتفاق تماما من طرف الولايات المتحدة لكنه سيفتح الباب أمام تعديله.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس اتخذ قرارا بشأن الاتفاق وسيعلن عنه "في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب على استراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع إيران.

اشتكى ترامب بشدة من ذلك الاتفاق خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، ووصفه خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات" التي تعد الولايات المتحدة طرفا فيها.

وتقول التقارير إلى إن ترامب سيعلن عن ذلك في خطاب في 12 أكتوبر، غير أنها أشارت أيضا إلى أن الخطط غير مكتملة حتى الآن ويمكن أن تتغير.

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مصراوي Masrawy

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