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وزير النقل: السكة الحديد كانت تقل 6 ملايين مواطن سنويا.. والآن 350 مليونًا

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وزير النقل: السكة الحديد كانت تقل 6 ملايين مواطن سنويا.. والآن 350 مليونًا وزير النقل: السكة الحديد كانت تقل 6 ملايين مواطن سنويا.. والآن 350 مليونًا

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه في خمسينيات القرن الماضي كان طول السكة الحديد في يبلغ 5200 كيلو متر، وهو أيضًا ما نحن عليه الآن، ما يعني أن القطاع لم يتطور ولم يُستثمر فيه منذ الخمسينات، لافتًا إلى أنه كان يستخدم السكة الحديد حينها 6 ملايين شخص في العام، أم الآن فيستخدمه 350 مليون مواطن في العام.

أضاف عرفات خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن السكك الحديدية محدودة في العالم لعدم اعتمدها علي العنصر البشري، لافتًا إلى أن دول العالم اتجهت منذ الثمانينيات إلى تحويل نظام الإشارات إلى إلكتروني، أي اتخاذ القرار دون الحاجة لفرد يقوم بذلك.

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وكان الدكتور هشام عرفات، كشف خلال مؤتمر «القدرة التنافسية للتجارة والخدمات اللوجيستية في مصر - فتح الفرص الاستثمارية» الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن خطة لتطوير مرفق السكة الحديد من خلال ثلاثة محاور، الأول بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم لعمليات التطور، والمحور الثاني من خلال إصدار سندات بأسواق المال الدولية، والثالث من خلال مشاركة القطاع الخاص في عمليات التحديث والتطوير، بنظام «الاستثمار المباشر».

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التحرير

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