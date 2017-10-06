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حزب الدستور: نرفض فصل الطالب صاحب واقعة «الحضن الجامعي»

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حزب الدستور: نرفض فصل الطالب صاحب واقعة «الحضن الجامعي» حزب الدستور: نرفض فصل الطالب صاحب واقعة «الحضن الجامعي»

التحرير

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استنكر طارق حسين، القيادي بحزب الدستور، تركيز برامج «التوك شو» على واقعة احتضان طالب لطالبة بجامعة طنطا، موضحًا أن الواقعة لا ينبغي أن تأخذ هذا الكم من الاهتمام، حيث إن البعض طالب بعودة الحرس الجامعي الشرطي للجامعة على خلفية ذلك، رغم أن الطالب أخذ موافقة أمن الجامعة واتحاد الطلبة قبل قيامه بفعله.

أضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء الخميس، أنه حتى ولو كان الفعل الذي قام به الطالب فعلًا فاضحًا، فلا يصح أن يتم القضاء على مستقبله بكل سهولة كما يحدث معه الآن، حيث إن الطالب يتعرض حاليًا للفصل كليًا من الجامعة مما يهدد حياته.

أشار إلى أن مطالب عودة الشرطة للجامعات سيكون خطأ جسيم، حيث إنه سيزيد قمع الطلاب، ومنع اتحادات الطلاب من القيام بأعمالها ونشاطاتها داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعات المصرية تُعاني في الوقت ذاته من انتقاص دور اتحاد الطلبة، حيث لا يوجد حرية للطلاب للقيام بمهامهم.

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وأعلنت وزارة التعليم العالي أن جامعة طنطا أحالت طلاب كلية الحقوق المشاركين في حفل الخطوبة الذي تضمن حضن طالبة وطالبة داخل الحرم الجامعي، إلى مجلس التأديب.

وكان طالب بكلية الحقوق بجامعة طنطا، قام بتجهيز حرم الجامعة بالورود والبالونات للإعلان عن خطبته، وأثناء مفاجأة خطيبته بتبادل الأحضان بالحرم الجامعي على مرأى ومسمع من زملائهم، وقد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الواقعة.

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