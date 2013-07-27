مانشستر يونايتد مصمم على ضم فابريجاس

لا يزال ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد مصمما على التعاقد مع لاعب برشلونة سيسك فابريجاس، رغم تأكيدات النادي الإسباني أنه ليس للبيع.

وقال مويس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، "سنكافح من أجل ضم فابري، سنرى ماذا سيحدث.

وكان مسؤولو برشلونة قد أكدوا خلال تقديم المدير الفني الجديد تاتا مارتينو أنه رفض عرضين لضم فابريجاس.

وقال نائب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو أن فابريجاس ليس للبيع بغض النظر عن العروض التي يتم تقديمها للاستعانة بخدماته.

وأوضح بارتوميو أنه من الجيد وصول عروض لفابريجاس، ولكنه ليس للبيع بموافقة المدير الفني ومجلس إدارة النادي.