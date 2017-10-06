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بوليفيا تفرض التعادل على البرازيل فى لقاء تحصيل حاصل للسامبا

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بوليفيا تفرض التعادل على البرازيل فى لقاء تحصيل حاصل للسامبا بوليفيا تفرض التعادل على البرازيل فى لقاء تحصيل حاصل للسامبا

التحرير

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hنتهت أحداث الشوط الثاني واللقاء بين منتخبي البرازيل وبوليفيا، بالتعادل السلبي دون أهداف، فى المباراة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2018.

وشهدj أحداث اللقاء والتى تعد تحصيلاً حاصلاً للمنتخب البرازيلي الذي حسم تأهله من الجولات الماضية، إهدار العديد من الفرص من جانب المنتخبين، ولم ينجح أحدًا من الفريقين فى هز شباك الأخر.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البرازيلي إلى النقطة الـ38، بينما ارتفع رصيد المنتخب البوليفي إلى النقطة الـ14 فى المركز الـ9 بجدول الترتيب.

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التحرير

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