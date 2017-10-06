بعد صعود إنجلترا وألمانيا رسميًا..تعرف على المُتأهلين للمونديال من كُل القارات

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تمكن المنتخب الإنجليزي من الفوز على سلوفينيا بهدف قاتل للنجم هاري كين، ليتأهل رسميًا لمونديال روسيا 2018 رفقة المنتخب الألماني «المانشافت» الذي فاز على إيرلندا 3-1 وضمن صعوده رسميًا أيضًا.

وبعد تأهل كلًا من الأسود الثلاثة وألمانيا، ليرتفع عدد المُتأهلين رسميًا من قارة أوروبا إلى 3 منتخبات،و 9 منتخبات من قارات العالم المُختلفة يستعرضها لكم «التحرير» في السطور التالية..

قارة أوروبا (تمتلك 12 مقعدًا)

وتتكون تصفيات قارة أوروبا من 8 مجموعات يتأهل الأوائل منها لكأس العالم مُباشرة ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحق من مبارتي ذهاب وإياب يتأهل 4 فرق من المُلحق ليصبح اجمالي المتأهلين 12 منتخبًا مع روسيا البلد المُضيف.

كان المنتخب البلجيكي أول المُتأهلين رسميًا عن المجموعة التاسعة بعد اتساع الفارق بينه وبين البوسنة الى 8 نقاط مع تبقى مبارتين فقط في المجموعة ليضمن رفاق لوكاكو التأهل.

فيما ضمنت انجلترا مقعدها عن المجموعة السادسة بعدما رفعت الفارق لـ7 نقاط بينه وبين المنتخب السلوفاكي أبرز مُلاحقيه،مع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات.

وحجز المنتخب الألماني مقعدًا في المونديال بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 27 نقطةبفارق 8 نقاط عن ايرلندا الشمالية، ويتبقى لقاء واحد لكلا الفريقين في المجموعة.

أمريكا الشمالية والكونكاكاف (تمتلك ثلاث مقاعد ونصف)

تتكون التصفيات من مجموعة واحدة، تصعد الفرق الثلاثة الأولي إلى روسيا مُباشرة، ويلعب المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق ذهاب واياب مع المُتأهل من الملحق الآسيوي، وتأهل عنها المنتخب المكسيكي رسميًا بعد تصدره بفارق 3 نقاط.

آسيا (تمتلك 4 مقاعد ونصف)

تأهلت منتخبات اليابان، السعودية، ايران وكوريا الجنوبية رسميًا للمونديال، فيما انتهى لقاء الذهاب بين سوريا واستراليا اليوم بالتعادل الايجابي، في انتظار لقاء العودة في سيدني،على أن يتأهل الفائز لملحق آخر يلاقي فيه رابع تصفيات أمريكا الشمالية والكونكاكاف.

أمريكا الجنوبية (تمتلك 4 مقاعد ونصف)

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تتكون التصفيات من مجموعة واحدة، يتأهل أصحاب المراكز من الأول للرابع مباشرة للمونديال، على أن يلاقي صاحب المركز الخامس منتخب نيوزلندا ويصعد الفائز للمونديال.

صعدت البرازيل رسميًا للمونديال بعد تصدرها المجموعة بفارق 10 نقاط عن أقرب مُلاحقيها، فيما يظل موقف باقي فرق المجموعة غامض فالفارق 4 نقاط بين الوصيف وصاحب المركز الثاني!..أما منتخبات فنزويلا وبوليفيا فقد ودعت المنافسات رسمياً.

ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميًا لكأس العالم لـ9 حتى الآن وهي: البرازيل، المكسيك، بلجيكا، اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، السعودية.