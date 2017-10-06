أخبار عاجلة

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المنتخب الغاني يصل أوغندا قبل موقعة السبت

Google+ Print
المنتخب الغاني يصل أوغندا قبل موقعة السبت المنتخب الغاني يصل أوغندا قبل موقعة السبت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن منتخب أوغندا وصول البعثة الغانية إلى الأراضي الأوغندية منذ قليل، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأوغندي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» صورة للمنتخب الغاني لحظة وصوله في المطار، معلقاً عليها:-" الغاني هنا فى أوغندا لمواجهة الروافع الأوغندية السبت المقبل ".

ويحتل المنتخب الأوغندي وصافة المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، بينما يأتي المنتخب الغاني فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)