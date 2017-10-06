المنتخب الغاني يصل أوغندا قبل موقعة السبت

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أعلن منتخب أوغندا وصول البعثة الغانية إلى الأراضي الأوغندية منذ قليل، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأوغندي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» صورة للمنتخب الغاني لحظة وصوله في المطار، معلقاً عليها:-" المنتخب الغاني هنا فى أوغندا لمواجهة الروافع الأوغندية السبت المقبل ".

ويحتل المنتخب الأوغندي وصافة المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، بينما يأتي المنتخب الغاني فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط.