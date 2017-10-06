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"مسجل خطر" يقتل زوجته ويسلم جثتها لوالدها بالمحلة

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مصراوي Masrawy

"مسجل خطر" يقتل زوجته ويسلم جثتها لوالدها بالمحلة

12:22 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين :

شهدت قرية بلقينا، التابعة لمركز المحلة، أمس الخميس، جريمة قتل راح ضحيتها زوجة قاصر، 17 عامًا، ارتكبها زوجها "مسجل خطر" بسبب خلافات بينهما لتعاطيه للمخدرات، قام المتهم على إثرها بخنق زوجته وطعنها، ثم حمل جثتها في "توك توك" وسلّمها لوالدها الذي يقيم بنفس القرية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بلاغًا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة بقتل زوج لزوجته في قرية بلقينا.

انتقل العقيد محمد عمارة مدير فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد البرلسي مفتش المباحث، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز.

وتبين من التحقيقات التي باشرها اللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن العام، واللواء أيمن لقية مدير المباحث، أن المتهم يدعى "إبراهيم" 25 عامًا، مفرج عنه حديثًا من السجن، قتل زوجته "أسماء" 17 عامًا، لخلافات بينهما بسبب تعاطيه للمخدرات وتعديه عليها بصفة مستمرة.

جرى إلقاء القبض على المتهم وأحيل للنيابة للتحقيق.

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