وزير السياحة يعود من الفاتيكان بعد لقاء البابا فرنسيس

كتب - طه عبيد :

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، يحيى راشد وزير السياحة ، قادما من روما بعد زيارة للفاتيكان وإيطاليا استغرقت ثلاثة أيام ، استقبله خلالها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذى بارك إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر مع بحث زيادة السياحة الإيطالية الفترة القادمة.

تم الاتفاق بعد مباركة بابا الفاتيكان لمسار رحلة العائلة المقدسة ، على تنظيم أول رحلة ضمن المسار مايو 2018 ، ضمن برنامج حج الفاتيكان ويتم البدء بنقاط محددة كمرحلة أولى ، وأرسل البابا تحياته لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشيخ الازهر والبابا تواضروس .

والتقي وزير السياحة خلال زيارته مع دورينا بيانشى نائب وزير الثقافة ، والمسئولة عن ملف السياحة ، كما إلتقى مع رئيس الاتحاد الإيطالى لشركات السياحة FIAVET، وعدد من منظمي الرحلات الإيطاليين ومسئولي الحج الفاتيكاني Opera Romana Pellegrinaggi، فى إطار التسويق لمسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة القادمة وزيادة عدد السياح القادمين من إيطاليا لمصر.