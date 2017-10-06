أخبار عاجلة

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير السياحة يعود من الفاتيكان بعد لقاء البابا فرنسيس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يعود من الفاتيكان بعد لقاء البابا فرنسيس

12:20 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

وزير السياحة يعود من الفاتيكان بعد لقاء البابا فرنسيس

كتب - طه عبيد :

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، يحيى راشد وزير السياحة ، قادما من روما بعد زيارة للفاتيكان وإيطاليا استغرقت ثلاثة أيام ، استقبله خلالها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذى بارك إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى مع بحث زيادة السياحة الإيطالية الفترة القادمة.

تم الاتفاق بعد مباركة بابا الفاتيكان لمسار رحلة العائلة المقدسة ، على تنظيم أول رحلة ضمن المسار مايو 2018 ، ضمن برنامج حج الفاتيكان ويتم البدء بنقاط محددة كمرحلة أولى ، وأرسل البابا تحياته لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشيخ الازهر والبابا تواضروس .

والتقي وزير السياحة خلال زيارته مع دورينا بيانشى نائب وزير الثقافة ، والمسئولة عن ملف السياحة ، كما إلتقى مع رئيس الاتحاد الإيطالى لشركات السياحة FIAVET، وعدد من منظمي الرحلات الإيطاليين ومسئولي الحج الفاتيكاني Opera Romana Pellegrinaggi، فى إطار التسويق لمسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة القادمة وزيادة عدد السياح القادمين من إيطاليا لمصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​إصابة سائق بجروح في مشاجرة مع 3 يمنيين بمطار القاهرة

    أخبار

  • ​وزير السياحة يلتقي مسئولين إيطاليين لبحث استعادة الحركة السياحية

    أخبار

  • وزير السياحة يبحث زيادة التعاون المشترك مع عدد من المسؤولين الإيطاليين

    أخبار

  • وزير السياحة :اعتماد بابا الفاتيكان لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر

    أخبار

إعلان

4cd84570ea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا