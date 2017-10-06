خبير: قناة الجزيرة منصة لنشر الإرهاب في المنطقة العربية

كتبت- عزة صقر:

قال الدكتور أمجد طه الرئيس الإقليمي بالمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن العالم أصبح الأن مدركًا لحقيقة النظام القطري ودوره في نشر الإرهاب والتطرف بالمنطقة العربية.

وأضاف "طه"، في حديثه على "سي بي سي إكسترا"، الخميس، حول الإعلام القطرى: "الجزيرة تحاول نشر الإرهلاب بالمنطقة العربية، والدول العربية عانت كثيرًا من نظام قطر وقناته فهي تشكل تهديدًا بتزويرها الحقائق لكي تخدم مصالحها".

وأكد الخبير، أن هناك كتاب لأحد الكتاب البريطانيين يتحدث فيه عن الجزيرة، وأن هناك 17 إسرائيلًا يعملون بداخلها فهي منصة للمجرمين والهاربين من العدالة، متابعًا: "القناة تسعى لتشجيع الإرهاب الدولى وينبغى أن يرد عليها كل المجتمع الدولى فهل هى قناة أم معسكر للارهابيين كأحمد منصور وكيوسف القرضاوى، كما أن مراسيليها عليهم أحكام دولية".

واستكمل الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني، حديثه واصفًا القناة بـ"المتلونة"، وأداه لتأزيم الأمور بحث يكون الرأي والرأي الآخر فيها لأمير قطر فقط.

وأذاعت "إكسترا نيوز" فيلمًا وثائقيا بعنوان "جزيرة الجزيرة"، يحكى عن نشأة قناة الجزيرة القطرية وكيف استخدمتها الأسرة الحاكمة في تأجيج الصراعات ونشر الانقسامات في الدول العربية إضافة إلى علاقاتها الغامضة بالتنظيمات الإرهابية بداية من تنظيم القاعدة وانتهاء بداعش، ودعمها اللامحدود لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ويستند الفيلم إلى شهادات لبعض العاملين السابقين في قناة الجزيرة ويتحدث فيه عدد من الشخصيات منهم وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، وعماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية إضافة إلى عدد من المحللين السياسية.