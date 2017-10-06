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فيلم وثائقي لـ cbc يفضح قناة الجزيرة ودور قطر في نشر الإرهاب

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مصراوي Masrawy

فيلم وثائقي لـ cbc يفضح قناة الجزيرة ودور قطر في نشر الإرهاب

12:17 ص الجمعة 06 أكتوبر 2017

فيلم وثائقي لـ cbc يفضح قناة الجزيرة ودور قطر في نشر الإرهاب

قناة الجزيرة القطرية

كتب- أحمد مسعد:

أذاعت قناة cbc أكسترا، فيلما وثائقيا حول دور قناة الجزيرة القطرية التحريضي، ونشر الأكاذيب، وإتباع سياسات متناقضة لإفساد المجتمعات العربية.

وشارك في الفيلم الوثائقي كل من: الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلاقات الاستراتيجية وأحد أبطال حرب أكتوبر، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، والدكتورمختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، والدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الإسبق، واللواء محمود منصور الخبير الاستراتيجي.

وقال الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، إن توسع قنوات الجزيرة في خريطتها البرامجية كشراء حقوق بث المباريات، ومنها هدفه الحصول على أكبر عدد من المشاهدين لتذيع خلال شاشاتها مواد موجهة تخدم مصالحها.

وكشف اللواء محمود منصور الخبير الاستراتيجي، عن أن الربيع العربي أوضح زيف القناة القطرية، ومخططها الإرهابي، مؤكدًا ظهور شخصيات تدعو للقتل والإرهاب، وأن دويلة قطر لاتستطيع الاستغناء عنها، لأن النظام القطري يتسلح بما وصفه بـ"سم الكلمة".

فيما أضاف عبد المنعم المشاط: "الجزيرة هي القناة الوحيدة التي يظهر عليها شخصيات إسرائيلية، وهي أيضًا الوحيدة التي أصدرت بيانات الإخوان، وداعش وجميع الحركات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن".

الفيلم الوثائقي الذي جاء بعنوان "جزيرة الجزيرة"، يحكى عن نشأة القناة القطرية وكيف استخدمتها الأسرة الحاكمة في تأجيج الصراعات ونشر الانقسامات في الدول العربية إضافة إلى علاقاتها الغامضة بالتنظيمات الإرهابية بداية من تنظيم القاعدة وانتهاء بداعش، ودعمها اللامحدود لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ويستند الفيلم إلى شهادات لبعض العاملين السابقين في قناة الجزيرة ويتحدث فيه عدد من الشخصيات منهم وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، وعماد مكاوي عميد جامعة القاهرة الأسبق، إضافة إلى عدد من المحللين السياسيية.

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مصراوي Masrawy

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